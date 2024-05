Napoli in Conference League anche al nono posto: ecco come può succedere

Napoli in UEFA Conference League se arriva all'ottavo posto, ma anche al nono posto! C'è una possibilità ed è legata al piazzamento della Fiorentina.

Napoli in Conference League se

Se la Fiorentina vincesse la finale di Conference League contro la vincente di Olympiacos-Aston Villa, e se contemporaneamente la Fiorentina arrivasse ottava in classifica davanti al Napoli, in quel caso al Napoli spetterebbe comunque il posto in Conference League, anche da nono in classifica.

Questo perché la Fiorentina, pur essendo ottava, guadagnerebbe di diritto un posto in Europa League e di conseguenza il piazzamento Conference scalerebbe alla nona in classifica. A tre giornate dalla fine del campionato italiano, la situazione in classifica è la seguente:

7) Lazio 56 punti

8) Napoli 51 punti

9) Fiorentina 50 punti

10) Torino 47 punti

Ultime notizie. Questo il calendario del Napoli con le ultime tre partite di Serie A, tra cui proprio Fiorentina-Napoli: