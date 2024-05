Mauro: "Ho sempre lodato Gasperini ma ora si dia una regolata. Juve, prendi Conte!"

Nella sua rubrica per 'Repubblica.it', l'ex centrocampista Massimo Mauro ha parlato di Gian Piero Gasperini, allenatore di quell'Atalanta che stasera contenderà la Coppa Italia alla Juventus:

"L’Atalanta vista contro la Roma mi ha impressionato, i giocatori fisicamente sono stati terrificanti al punto che raramente ho visto una squadra di livello come la Roma in simile difficoltà. La nota stonata, sorprendente in tal senso, è Gasperini. Ho sempre lodato l’uomo e l’allenatore, ma domenica non mi è piaciuto. L’arbitro fa un errore, perché il rigore per la Roma non ci stava. Ma uno sbaglio ci può stare, capisco anche che Gasperini intuisca che una partita da 6-0 con quel rigore corra il rischio di pareggiarla. Però ormai le telecamere sono ovunque, è facile leggere il labiale e non si può scadere con frasi del tipo ‘sei un ladro’. Sei l’allenatore della squadra che fa la finale di Europa League, rappresenti la città".