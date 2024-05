Le scelte di De Laurentiis e lo scarso rendimento dei calciatori costeranno oltre 70mln al Napoli in mancati incassi Champions

Calciomercato Napoli - Quanto sono costate le scelte di Aurelio De Laurentiis e lo scarso rendimento di calciatori ed allenatori del Napoli? Con l’assenza ormai matematica della partecipazione alla prossima Champions League, che garantirà almeno due partite in più tra incassi al botteghino e premi UEFA, al club azzurro mancherà una grossa quantità di incassi. Quanti? A leggere le cifre di questa stagione, circa 70 milioni di euro secondo le stime di SwissRamble.

Incassi Champions League Napoli

I calcoli suggeriscono che cinque club hanno guadagnato più di 100 milioni di euro dalla Champions League di questa stagione:

Real Madrid 133 milioni di euro Paris Saint-Germain 121 milioni di euro Borussia Dortmund 120 milioni di euro Bayern Monaco 119 milioni di euro Manchester City 109 milioni di euro

Seguono il Barcellona con 97, l’Arsenal con 93, l’Atletico Madrid con 92. Subito dietro c’è il Napoli con circa 69 milioni di euro totali, il nono maggior incasso della Champions League di quest’anno.

Incassi Champions League 2023-24

Gli importi guadagnati dalle competizioni UEFA dipendono da quattro elementi:

Quota di partecipazione (25% della quota)

Premio in denaro (30%)

Coefficiente UEFA (30%)

Market Pool Tv (15%)

Ciascuno dei 32 club che si sono qualificati per la fase a gironi della Champions League ha ricevuto una quota di partecipazione di 15,64 milioni di euro.

Incassi Champions League Napoli premi in denaro

Per quanto riguarda i premi in denaro, relativi a bonus vittorie, bonus pareggi e qualificazioni alle fasi ad eliminazione diretta, il Napoli ha totalizzato 19,7 milioni di euro. È il 13° dato più alto, dopo Real Madrid (66,5mln), Dortmund (59,2), Bayern (48,9), PSG (40,6), City (38,5), Atletico (34,2), Arsenal (33,3), Barcellona (32,4), Porto (21,8), Lipsia (21,8), Inter (21,5) e Real Sociedad (21,5).

Incassi Champions League Napoli coefficiente UEFA

Il coefficiente UEFA si basa sulle prestazioni nei tornei UEFA negli ultimi 10 anni, incluso un bonus per la vittoria di un trofeo. Qui il Napoli è tredicesimo con 22,7 milioni di euro: gli importi più alti sono stati assegnati al Real Madrid (36,4), al Bayern (35,3), al Barcellona (34,1) e al City (33).

Incassi Champions League Napoli market pool

La stima del market pool televisivo, invece, pone il Napoli a quota 11,4 milioni di euro complessivi: l’undicesimo importo più alto, ma la somma varia dai contratti nazionali e da quante squadre partecipano alla Champions League. Da qui l’anomalia della presenza di alcune squadre in top 10: PSG (34,3), City (22,3), Lens (22,1), Bayern (19,5), Arsenal (19,2), Dortmund (17,4), Barcellona (15,3), Real Madrid (14,4), United (12,1), Copenhagen (11,7). La distribuzione del pool televisivo della Champions League è divisa in due elementi (posizione nel campionato nazionale precedente, progressi nella Champions in corso).

Incassi Champions League Napoli in Italia

In Italia il Napoli ha il dato più alto tra le squadre che hanno partecipato alla competizione quest’anno: l’Inter si avvicina a 66 milioni di euro, la Lazio a 61. Il Milan si è fermato a 48, ma ha aggiunto i premi ottenuti per aver raggiunto i quarti di finale di Europa League.

Insomma, 69 milioni di euro a cui vanno aggiunti i quattro incassi al botteghino per le partite contro Real Madrid, Barcellona, Union Berlino e Braga. Facile immaginare che la cifra totale arrivi a 75 milioni di euro. Tanto costeranno le scelte di Aurelio De Laurentiis e lo scarso rendimento di calciatori ed allenatori del Napoli quest’anno.