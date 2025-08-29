Romano: "Hojlund-Napoli, chiusura in arrivo! Ecco cosa manca per l'here we go"

Calciomercato Napoli - Fabrizio Romano via Youtube annuncia l'ormai chiusura imminente per Hojlund in azzurro:

"Siamo sempre rimasti ottimisti su Hojlund-Napoli, da quanto mi risulta ha chiuso le porte al Lipsia già tempo fa. Hojlund ha detto chiaramente al Lipsia: 'No, grazie'. L'idea di Hojlund è andare al Napoli, magari sarà già in chiusura mentre guardate questo video! Si aspettano gli ok finali ma manca davvero poco. Il Man United ora si sta liberando di tutti i suoi esuberi, ma per ogni calciatore in uscita ci sono stipendi alti e bisogna accordarsi sugli stipendi e le uscite di questi calciatori, il Manchester United sta cercando di risparmiare il più possibile. Il Napoli aspetta questo, ma Hojlund ha scelto solo il Napoli e si va verso il traguardo e la chiusura: non ci sono altri club o intoppi".