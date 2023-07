Chi è Lassana Coulibaly: da giocatore di sistema alla lite Whatsapp che costò il posto a Sabatini | FOCUS

Calciomercato Napoli - Lassana Coulibaly della Salernitana ha certamente tutte le caratteristiche per far parte del centrocampo del Napoli. L'allenatore Garcia ha sempre ribadito di cercare un calciatore in grado di avere la fisicità di Anguissa. Il calciatori del Mali fa roprio del recupero palla e della fisicità i suoi punti di forza che l'hanno fatto diventare uno dei più interessanti del ruolo. ha certamente tutte le caratteristiche per far parte del centrocampo del Napoli. L'allenatore Garcia ha sempre ribadito di cercare un calciatore in grado di avere la fisicità di Anguissa. Il calciatori del Mali fa roprio del recupero palla e della fisicità i suoi punti di forza che l'hanno fatto diventare uno dei più interessanti del ruolo.

Chi è Lassana Coulibaly

Lassana Coulibaly nasce il 10 aprile 1996, a Bamako, capitale del Mali. Si forma calcisticamente prima nell’Academy JMG del Ghana, e poi successivamente si trasferisce ancora bambino al Bastia. Fa il suo esordio in Ligue 1 nella stagione 2015/16 giocando gli ultimi minuti ella gara vinta dal bastia ai danni del Rennes. La stagione successiva diventa subito titolare della formazione che lo ha lanciato tra professionisti. Tuttavia, la sua presenza, 30 volte, di cui 25 da titolari, non eviterà la retrocessione del Bastia.

Nel 2018/19 viene ceduto in prestito ai Rangers Glasgow, dove si distingue come prima alternativa a centrocampo nella squadra tornata solo da poche stagioni in Premiership scozzese. L'anno dopo va in prestito al Cercle Bruges ma è costretto a saltare gran parte della stagione per un grave infortunio muscolare. La svolta della carriera arriva all'Angers dove dimostra tutto il suo potenziale collezionando 28 presenze, un gol e un assist, a cui vanno aggiunte anche due presenze anche in Coppa di Francia. A fine stagione però, Lassana decide di lasciare l’Angers alla scadenza naturale del contratto. A prenderlo a parametro zero è Fabiani, all'epoca DS della Salernitana. Coulibaly diventa un pilastro della squadra che conquista la serie A. Anche in massima serie non sfigura diventando titolare inamovibile sia con Nicola che con Paulo Sousa.

Qual è il ruolo di Lassana Coulibaly

Parliamo di un calciatore rapido e potente fisicamente in mezzo al campo. In gergo si dice sia un calciatore di sistema nel senso che la sua presenza crea spazi, pulisce spazi e tatticamente copre anche il compagno che si spinge in avanti. Coulibaly è in grado di giocare sia come interno in un centrocampo a 2, che mezzala destra in un centrocampo a 3, Coulibaly è un perfetto incontrista che recupera palloni sia grazie ad un’ottima intelligenza tattica nella lettura delle linee di passaggio avversarie, sia grazie alla forza e al tempismo nei contrasti.

Il nome di Coulibaly è balzato agli onori della cronaca per essere stato quello che ha di fatto finire il rapporto tra il presidente Iervolino e Sabatini. Stando alle ricostruzioni giornalistiche, una lite Whatsapp tra il patron e l'ex DS nacque proprio per alcune commissioni che Sabatini aveva promesso agli agenti del calciatore maliano. Lo stesso Sabatini dichiarò qualche tempo dopo: "È tutto figlio di un equivoco. Nel caso di Coulibaly, assurto agli onori delle cronache, rifarei cento volte tutto. Ho solo cercato di difendere un patrimonio della Salernitana, messo a repentaglio da una clausola secondo cui il ragazzo poteva liberarsi a 20mila euro in B e a 1,7 milioni in A: un accordo che ovviamente non avevo fatto io. Il presidente, perfettamente al corrente di tutto, come l’ad Milan, mi ha dato mandato di risolvere la questione perché non voleva assolutamente perdere il giocatore, e io mi sono limitato a trasferirgli le richieste degli agenti. Stava a lui decidere se accettarle o se perdere Coulibaly. In passato, sul tema delle commissioni ho fatto battaglie di principio, nobilissime ma alla fine anche dannose".