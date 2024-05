Chi accetterebbe di allenare questo Napoli? ADL rischia l'ennesima beffa

E' questa la vera domanda che si pongono i tifosi del Napoli a netto di una stagione deludente e incredibile se pensiamo che solo 1 anno fa il club di De Laurentiis vinceva uno scudetto con 5 giornate d'anticipo.

Allenatore Napoli: ADL rischia la beffa

Già l'estate scorsa il presidente del Napoli ha incassato tanti 'no' e ora anche la scelta del nuovo allenatore diventa difficile. Perché chiunque venga a Napoli lo farà soltanto con delle garanzie che a questo punto è costretta a dare la società in vista della prossima stagione. Bisognerà rivoluzionare la squadra il prima possibile in estate per provare a ripartire. Ma con questa situazione di totale caos, chi accetterebbe di allenare il Napoli? ADL rischia ancora una volta di essere beffato e virare non sulle prime scelte.