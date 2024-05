De Maggio: "Oggi non aspettatevi nessun annuncio da De Laurentiis! Pare che il presidente abbia deciso di..."

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

Annuncio sul Napoli

“Oggi non aspettatevi nessun annuncio da De Laurentiis, forse qualche piccola indicazione. Pare che il presidente abbia deciso, prima di sferrare l’attacco finale su Conte, di voler aspettare Gasperini. Nel caso non ci fossero le condizioni per Conte o Gasperini, virerebbe su Pioli”.

De Laurentiis in conferenza

Dunque non sono attesi grandi annunci da parte di De Laurentiis. Potrete seguire la sua conferenza stampa oggi in diretta su CalcioNapoli24, in tv e sul canale YouTube, LIVE dalle ore 16:30.