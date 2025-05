Caos al processo per la morte di Maradona, rischia di saltare tutto!

Prosegue il processo sulla morte di Diego Armando Maradona a Buenos Aires, in Argentina. E non senza intoppi, così come riporta l'edizione odierna del Mattino.

Gli avvocati della famiglia Maradonahanno chiesto la ricusazione di uno dei tre giudici, il magistrato Julieta Makintach, accusata di aver autorizzato senza diritto la presenza in aula di una troupe televisiva facente capo a suo fratello. Anche gli avvocati del dottor Luque accusano la corte e chiedono di invalidare il processo.

E le anomalie proseguono: i periti incaricati di acquisire le attrezzature mediche utilizzate durante il ricovero domiciliare di Maradona si sono ritrovati di fronte un ufficio chiuso ormai da 5 anni, subito dopo la morte del Pibe.