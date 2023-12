Bologna-Roma, scontri violentissimi prima della partita | VIDEO

Scontri violentissimi tra ultras Roma e Bologna a una settimana dalla partita contro il Napoli allo stadio Olimpico, dove però sarà vietata la trasferta ai residenti in Campania. Bombe carta, lancio di bottiglie di vetro e cori contro avversari e polizia. Il clima prima della sfida tra Bologna e Roma fuori dallo Stadio dall'Ara è stato per diversi minuti è stato tutt'altro che tranquillo. Le immagini dello scontro tra ultras di Roma e Bologna postate in rete sono già virali.

Tre poliziotti sono rimasti contusi negli scontri.

Guarda il video su CalcioNapoli24.