Notizie Calcio - Pronto il ritorno di Rafa Benitez in panchina, sempre in Premier League dopo l’ultimissima esperienza all’Everton.

Rafa Benitez torna in panchina?

Come infatti annunciano i media britannici, il tecnico spagnolo, ex allenatore del Napoli, è pronto a subentrare a David Moyes a causa dell’ultima sconfitta che ancora il West Ham all’ultimo posto in classifica.