Insigne-Lazio, da Roma: non è finita, Sarri rivuole l'ex capitano del Napoli

Lorenzo Insigne, attualmente svincolato dopo l’esperienza al Toronto, potrebbe tornare in Serie A e ritrovare Maurizio Sarri alla Lazio. Nonostante abbia ricevuto varie offerte, l’ex capitano del Napoli ha dato priorità alla possibilità di ricongiungersi col tecnico toscano, con cui aveva vissuto stagioni memorabili. Insigne vede nella Lazio un’occasione perfetta per rilanciarsi in Italia e tornare protagonista. Sarri lo stima profondamente e lo considererebbe un rinforzo ideale per la fascia sinistra, da alternare o affiancare a Zaccagni. La trattativa non è ancora decisa, ma resta calda. La palla ora passa alla società biancoceleste.
