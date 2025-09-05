Allenamento congiunto Napoli-Avellino, novità per Buongiorno e Gutierrez: le ultime su Neres

Ultimissime Calcio Napoli: giornata di test amichevole a Castel Volturno contro lâ€™Avellino. E filtra il risultato dellâ€™allenamento congiunto coi compani.Â Il match Ã¨ infatti finitoÂ 5-3 per i partenopeiÂ conÂ tripletta di Lorenzo Lucca. Le altre reti azzurre sono state a firma diÂ Leonardo SpinazzolaÂ e del babyÂ Antonio Cimmaruta.Â

Ulteriori aggiornamenti arrivano dal collega Pasquale Giacometti, che su X scrive:Â