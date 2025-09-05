Uruguay-Perù 3-0, Olivera gioca difensore centrale e tocca più palloni di tutti! Andrà al Mondiale

Nazionali  
Uruguay-Perù 3-0, Olivera in campo per 90 minuti nel match di qualificazione al Mondiale 2026! Il calciatore uruguayano del Napoli è stato schierato nel ruolo di difensore centrale nel 4-3-3 del CT Bielsa, che ci aveva già abituati a vederlo in quella posizione. Il risultato finale è di 3-0 con i gol di Aguirre, de Arrascaeta e Vinas.

Con 92 palloni toccati, Olivera è stato il giocatore dell'Uruguay che ha toccato più palloni nel corso della gara. La vittoria consente all'Uruguay di qualificarsi matematicamente al Mondiale.

Questa la formazione iniziale dell'Uruguay, con Olivera dal primo minuto:

  • Uruguay (4-3-3): Rochet; Piquerez, Olivera, Caceres, Varela; de Arrascaeta, Bentancur, Valverde; Rodriguez, Aguirre, Pellistri.
