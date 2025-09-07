Israele-Italia, la probabile formazione di Gattuso: tridente con Politano-Raspadori | GRAFICO SKY

Nazionali  
Israele-Italia, la probabile formazione di Gattuso: tridente con Politano-Raspadori | GRAFICO SKY

Israele-Italia, ecco la probabile formazione che schiererà Gattuso: c'è Politano nel tridente dal 1' con Raspadori

Ultime news nazionali - Ecco la probabile formazione dell’Italia per la partita contro Israele, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026, di domani. Torna in campo l’Italia di Gennaro Gattuso, chiamata a dare continuità alla vittoria di Bergamo per 5-0 contro l’Estonia. Dopo la partita di venerdì 5, domani – lunedì 8 settembre – gli azzurri affronteranno in Ungheria la Nazionale israeliana del CT Ran Ben Shimon.

Israele-Italia, la probabile formazione di Gattuso

Ecco la probabile formazione dell’Italia di Gattuso per la sfida ad Israele proposta da Sky Sport:

"Confermata la difesa a 4 vista con l’Estonia: contro Israele il modulo dovrebbe essere il 4-3-3, con Donnarumma tra i pali. In difesa ci sono buone probabilità di rivedere la linea formata da Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni e Dimarco. Passando al centrocampo, spazio a Barella, Locatelli e Tonali. Chiude la probabile formazione dell’Italia il tridente formato da Politano, Kean e Raspadori".

  • ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Tonali; Politano, Kean, Raspadori. Commissario Tecnico: Gennaro Gattuso.
Israele-Italia: probabile formazione di Gattuso
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
FOTO ALLEGATE
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top