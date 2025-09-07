Israele-Italia, la probabile formazione di Gattuso: tridente con Politano-Raspadori | GRAFICO SKY

Ultime news nazionali - Ecco la probabile formazione dell’Italia per la partita contro Israele, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026, di domani. Torna in campo l’Italia di Gennaro Gattuso, chiamata a dare continuità alla vittoria di Bergamo per 5-0 contro l’Estonia. Dopo la partita di venerdì 5, domani – lunedì 8 settembre – gli azzurri affronteranno in Ungheria la Nazionale israeliana del CT Ran Ben Shimon.

Ecco la probabile formazione dell’Italia di Gattuso per la sfida ad Israele proposta da Sky Sport:

"Confermata la difesa a 4 vista con l’Estonia: contro Israele il modulo dovrebbe essere il 4-3-3, con Donnarumma tra i pali. In difesa ci sono buone probabilità di rivedere la linea formata da Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni e Dimarco. Passando al centrocampo, spazio a Barella, Locatelli e Tonali. Chiude la probabile formazione dell’Italia il tridente formato da Politano, Kean e Raspadori".