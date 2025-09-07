Dove vedere Belgio-Kazakistan in diretta tv e in live streaming: il canale

Nazionali  
Dove vedere Belgio-Kazakistan in diretta tv e in live streaming: il canale

Ultime news nazionali, dove vedere Belgio-Kazakistan in diretta tv e in live streaming? Ecco canale, data e orario

Ultime notizie nazionali - Belgio-Kazakistan è in campo alle ore 20:45, match valido per le Qualificazioni ai prossimi Mondiali. E c'è Kevin De Bruyne dal 1' nella formazione del CT Rudi Garcia, ex Napoli. Ma dove è possibile vedere la sfida fra nazionali con Kevin De Bruyne protagonista?

Dove vedere Belgio-Kazakistan

Belgio-Kazakistan si gioca oggi, domenica 7 settembre, alle ore 20:45 e sarà possibile vedere la gara su Sky:

  • dove vedere in tv: tramite la Diretta Gol sul canale Sky Sport Calcio
  • dove vedere in streaming: Sky GO e Now TV.
Rudi Garcia e Kevin De Bruyne

Formazioni ufficiali Belgio Kazakistan

Di seguito le formazioni ufficiali:

  • Belgio (4-2-3-1): Courtois, De Cuyper, Theate, Debast, Castagne; Raskin, Tielemans; Doku, De Bruyne, Trossard; De Ketelaere.
  • Kazakistan: Seisen, Alip, Zhaksybayev, Kasym, Vorogovskiy, Muzhikov, Orazov, Astanov, Omirtayev, Samorodov, Kenzhebek.
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top