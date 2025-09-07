Dove vedere Belgio-Kazakistan in diretta tv e in live streaming: il canale

Ultime news nazionali, dove vedere Belgio-Kazakistan in diretta tv e in live streaming? Ecco canale, data e orario
Ultime notizie nazionali - Belgio-Kazakistan è in campo alle ore 20:45, match valido per le Qualificazioni ai prossimi Mondiali. E c'è Kevin De Bruyne dal 1' nella formazione del CT Rudi Garcia, ex Napoli. Ma dove è possibile vedere la sfida fra nazionali con Kevin De Bruyne protagonista?
Dove vedere Belgio-Kazakistan
Belgio-Kazakistan si gioca oggi, domenica 7 settembre, alle ore 20:45 e sarà possibile vedere la gara su Sky:
dove vedere in tv: tramite la Diretta Gol sul canale Sky Sport Calcio
dove vedere in streaming: Sky GO e Now TV.
Formazioni ufficiali Belgio Kazakistan
Di seguito le formazioni ufficiali:
Belgio (4-2-3-1): Courtois, De Cuyper, Theate, Debast, Castagne; Raskin, Tielemans; Doku, De Bruyne, Trossard; De Ketelaere.