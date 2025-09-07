Dove vedere Belgio-Kazakistan in diretta tv e in live streaming: il canale

Ultime notizie nazionali - Belgio-Kazakistan è in campo alle ore 20:45, match valido per le Qualificazioni ai prossimi Mondiali. E c'è Kevin De Bruyne dal 1' nella formazione del CT Rudi Garcia, ex Napoli. Ma dove è possibile vedere la sfida fra nazionali con Kevin De Bruyne protagonista?

Dove vedere Belgio-Kazakistan

Belgio-Kazakistan si gioca oggi, domenica 7 settembre, alle ore 20:45 e sarà possibile vedere la gara su Sky:

dove vedere in tv: tramite la Diretta Gol sul canale Sky Sport Calcio

tramite la Diretta Gol sul canale Sky Sport Calcio dove vedere in streaming: Sky GO e Now TV.

Rudi Garcia e Kevin De Bruyne

Formazioni ufficiali Belgio Kazakistan

Di seguito le formazioni ufficiali: