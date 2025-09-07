Pistocchi: "Ecco dove Conte deve far giocare De Bruyne"

PistocchiPistocchi

Il commento sul Napoli

Ultimissime Calcio Napoli - Quest'anno non ci sarà più il vantaggio di giocare una partita a settimana. Ne ha parlato Maurizio Pistocchi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Non è tanto il discorso di meno partite, ma quello di preparare per tutta la settimana una sola partita. E’ un grosso vantaggio, che Conte ebbe anche al suo primo anno di Juve. E’ un vantaggio in vista della preparazione alla gara e poi ad influire sono molto i viaggi che non ti permettono di allenarti. Detto questo, il Napoli ha avuto il grande merito di essere rimasto a ruota e di aver piazzato la volata finale con l’Inter che ha sprecato una grande occasione".

Kevin De Bruyne ha faticato nell'ultima partita contro il Cagliari, pestandosi spesso i piedi con McTominay. Pistocchi ha fatto una disamina sulla posizione del belga: "In queste prime partite Conte l’ha fatto giocare dietro la prima punta. Credo che per avere il massimo da De Bruyne sia necessario che l’alterni con McTominay da mezzala sinistra e quando Anguissa partirà per la Coppa d’Africa, lo faccia giocare a centrocampo. E’ lì che vuole giocare".

