De Grandis: "La differenza tra Messi e Ronaldo? Uno piange e l'altro segna ancora da 25 metri"

De Grandis

Messi-Ronaldo, il commento di De Grandis

Notizie Calcio - Stefano De Grandis a Sky Sport ha detto la sua sull'eterno duello Messi-Ronaldo:

"La differenza tra Messi e Ronaldo oggi è che Messi, che ha due anni meno di Ronaldo, al Monumental dice con le lacrime agli occhi che è la sua ultima partita casalinga con l'Argentina. A Ronaldo non viene neanche in mente di dire che è la sua ultima con il Portogallo, perché ha un fisico diverso.

Ronaldo fa doppietta in Armenia. Fa un gol da 25 metri. Per calciare bisogna mettere il piede portante all'altezza del pallone. Il pallone è leggermente più avanti e lui tira da 25 metri con tutta la forza senza che la palla vada alta, perché ha una coordinazione pazzesca. Lo si rivede anche nei rallenty. Il pallone è leggermente in avanti, ma lui riesce a rimanere coordinato con il corpo, perché è un atleta, perché ha 40 anni. Riesce a tenere giù la testa e il corpo, stando sopra alla palla col corpo. Guarda che perfezione nella coordinazione. 97 km orari"
 

