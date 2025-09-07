Hojlund, che risate! Sfida a minigolf nel ritiro della Danimarca | VIDEO

Social  
Hojlund, che risate! Sfida a minigolf nel ritiro della Danimarca | VIDEO

Ultime notizie calciatori SSC Napoli: Hojlund si diverte al minigolf in Danimarca, ecco il video

Ultime news Napoli - Divertente video di Mandsholdet che ha sfidato Rasmus Hojlund al minigolf! "Siamo andati a Marienlyst per battere la nazionale maschile di calcio danese a minigolf. La squadra maschile ha sfidato sei giocatori della nazionale maschile: Victor Froholdt del Porto, Rasmus Højlund dell'SSC Napoli, Albert Grønbæk del Genoa, Andreas Skov Olsen del Wolfsburg, Mikkel Damsgaard del Brentford e Kasper Høgsberg dell'RC Strasbourg Alsace a un'intensa partita di minigolf. Nel 1992, la nazionale ha giocato a minigolf prima di battere i Paesi Bassi in semifinale agli Europei - e ora ripetiamo la tradizione!"

Ecco il video:

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top