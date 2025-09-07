Hojlund, che risate! Sfida a minigolf nel ritiro della Danimarca | VIDEO

Ultime news Napoli - Divertente video di Mandsholdet che ha sfidato Rasmus Hojlund al minigolf! "Siamo andati a Marienlyst per battere la nazionale maschile di calcio danese a minigolf. La squadra maschile ha sfidato sei giocatori della nazionale maschile: Victor Froholdt del Porto, Rasmus Højlund dell'SSC Napoli, Albert Grønbæk del Genoa, Andreas Skov Olsen del Wolfsburg, Mikkel Damsgaard del Brentford e Kasper Høgsberg dell'RC Strasbourg Alsace a un'intensa partita di minigolf. Nel 1992, la nazionale ha giocato a minigolf prima di battere i Paesi Bassi in semifinale agli Europei - e ora ripetiamo la tradizione!"

Ecco il video: