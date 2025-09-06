Spuntano alcune parole inequivocabili di De Bruyne sul Napoli

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alle ultime notizie in casa Napoli durante questa sosta per le nazionali:



"De Bruyne segna e il pensiero correinevitabilmente al Napoli e all’avventura appena cominciata. Le sue parole sono inequivocabili. L’azzurro piace ogni giorno di più al campione belga, conquistato dalla passione della gente.

Il Napoli non è soltanto una squadra, ma un simbolo di appartenenza: « Sono molto felice – ha spiegato – adesso mi sento in forma. Devo sistemare ancora alcune cose, tra cui il trasloco ( vivrà nei pressi del centro sportivo e non più a Posillipo, ndr), ma ho iniziato bene il campionato»".

