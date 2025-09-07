Il futuro di Frattesi torna in bilico: c'entra un neo acquisto, altro anno di panchina?

Calciomercato Serie A - Torna in bilico il futuro di Davide Frattesi nel mirino del Napoli quest’estate. E la colpa è di un neo acquisto nerazzurro altrettanto valutato anche dal club partenopeo: Andy Diouf.
Ecco quanto riferiscono i colleghi di Calciomercato.com a tal proposito:
E allora il futuro di Frattesi potrebbe dipendere da Diouf. Detta così sembra un po’ esagerato, ma l’affermazione non è per niente campata per aria.
Per adesso abbiamo ben pochi indizi su quello che sarà il ruolo esatto del centrocampista francese, nelle idee di Chivu c’è la volontà di farlo crescere come mediano per sfruttare la sua fisicità.
Insomma, tutto cambia per non cambiare e alla fine Frattesi potrebbe trovarsi esattamente nella stessa condizione della passata stagione, a prescindere da quelle che erano state le promesse di Chivu, che però si aspettava un mercato diverso.