L'agente Martorelli: "Napoli, il mercato è ottimo! Ma un nuovo acquisto non è pronto per fare il titolare"

Le Interviste  
L'agente Martorelli: Napoli, il mercato è ottimo! Ma un nuovo acquisto non è pronto per fare il titolare

Calciomercato SSC Napoli, Giocondo Martorelli esalta gli azzurri ma su Lucca: non è pronto per fare il titolare

Calciomercato SSC NapoliA TuttoMercatoWeb, l'operatore di mercato Giocondo Martorelli analizza il calciomercato appena passato agli archivi:

“Chi ha fatto un ottimo mercato è sotto gli occhi di tutti: il Napoli. Gli azzurri si sono mossi all’insegna della lungimiranza in tutti i ruoli raddoppiandoli".

Lucca è stato uno degli acquisti dell'estate del Napoli. E' pronto?

“L’importante è come lo vede Antonio Conte. Non è pronto per fare il titolare, così il Napoli ha preso Hojlund. C’è da farlo crescere, aspettarlo. Deve lavorare per guadagnarsi un posto in prima classe”.

La delusione del mercato?

“L’Inter avrebbe dovuto fare un acquisto determinante: Lookman. Avrebbe cambiato le alternative nel parco attaccanti e non aver centrato questo obiettivo fa difettare la squadra di un calciatore che possa creare superiorità numerica e saltare l’uomo”.

Da chi si aspettava di più oltreché dall'Inter?

“Il Milan ha fatto fatica a non dare ad Allegri ciò che sperava. Il mister avrebbe sperato di portare a casa fino all’ultimo Vlahovic. La Juve lo ha tenuto e dosi Allegri ha dovuto fare di necessità virtù”.

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top