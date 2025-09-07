Clamoroso Sudakov, bombardamenti russi colpiscono la sua casa: "La mia famiglia era lì!" | FOTO

Durante i bombardamenti di ieri sera, missili russi hanno colpito l'appartamento di Georgiy Sudakov, giocatore della nazionale di calcio dell'Ucraina e da poco trasferitosi dallo Shakhtar Donetsk al Benfica, accostato a lungo al Napoli. Sua moglie Lisa, incinta di 9 mesi, era a casa con la figlia e la madre di 3 anni. Fortunatamente non sono rimasti feriti. L'edificio è stato gravemente danneggiato: il tetto e gli appartamenti dei piani superiori sono stati distrutti, le porte dell'ascensore sono state spaccate, le finestre sono state rotte e intorno c'era una montagna di detriti, come riporta l'emittente "United 24" e come lo stesso Sudakov ha confermato via social.

Sudakov ha poi pubblicato alcune foto di macerie, scrivendo: "Ecco com'è la mia casa dopo il bombardamento. La moglie con il bambino e la mamma erano a casa in quel momento. Grazie a Dio sono tutti vivi". Ecco le foto: