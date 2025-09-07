Lo sfogo di Adriano: "A nessuno più importa di me, solo un giocatore mi chiama sempre"

Notizie Calcio - Torna a parlare Adriano Leite Ribeiro. L'ex attaccante brasiliano, soprannominato l'Imperatore, ai tempi dell'Inter ha svelato un aneddoto sulla sua vita.

"Non c'è prezzo per stare con le persone che ami. Non sono uno che rilascia interviste, ma oggi ho insistito, sono venuto con piacere. A nessuno importa più di me. L'unico giocatore che mi chiama per sapere come sto è Aloisio Chulapa.

Sono pochi quelli a cui importa degli altri. Sapete chi è stato l'unico giocatore che ha pianto per me, come essere umano? È stato Aloísio. È qualcosa che non si può spiegare. Le cose belle restano con noi".