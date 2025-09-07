Serata da record per De Bruyne, Hazard superato: è il 2º miglior marcatore della storia del Belgio
Serata da record per Kevin De Bruyne dopo la doppietta in Belgio-Kazakistan: Eden Hazard superato, adesso è KDB il 2º miglior marcatore della storia del Belgio. Alle spalle, proprio, di Romelu Lukaku. Ecco la classifica:
- Romelu Lukaku: 89 gol
- Kevin De Bruyne: 34 gol
- Eden Hazard: 33 gol
