Kosovo, il CT Foda: "Infortunio Rrahmani? Ecco che problema ha accusato, spero che..."

Infortunio Rrahmani, l'annuncio del Ct del Kosovo

Amir Rrahmani, difensore centrale del Napoli, ha abbandonato ieri il campo al 64' durante Svizzera-Kosovo a causa di un problema muscolare alla coscia

Infortunio Rrahmani, le parole del CT del Kosovo

Lo stesso Rrahmani ha poi parlato dell'infortunio nel post partita. Ai microfoni dei media kosovari, anche il CT Franco Foda ha analizzato lo stop del suo capitano: 

"Infortunio Rrahmani? Per quanto riguarda l'infortunio, ha problemi ai muscoli della schiena, spero non sia qualcosa di grave. 

È stato costretto ad andarsene, ma il secondo tempo è andato molto meglio. Eravamo più compatti, chiudevamo meglio le fasce, eravamo più sicuri con la palla e abbiamo conquistato più seconde palle.

Nel primo tempo non abbiamo giocato al nostro solito livello".

