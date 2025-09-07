De Bruyne dopo la doppietta: "È andata bene ma possiamo fare meglio. Su Rudi Garcia dico..."

"Abbiamo fatto il nostro lavoro", Kevin De Bruyne ha parlato a caldo dopo la doppietta in Belgio-Kazakistan ai microfoni di HLN:

"Sappiamo che ottobre è il mese più importante. Ma abbiamo fatto il nostro dovere in questa partita internazionale. Oggi è andata bene. Possiamo sempre fare meglio? Sì, ma ce la siamo cavata bene".

Riguardo alle prime sei partite sotto la guida del CT Rudi Garcia:

"È sempre difficile dare un giudizio dopo sei partite. Ma mi sembra che tutto vada piuttosto bene. Abbiamo avuto momenti difficili, ma abbiamo anche segnato parecchio".