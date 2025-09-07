Rientro Lukaku, novità sui tempi di recupero: ecco quando torna

Lukaku ConteLukaku Conte

Ultimissime notizie sulle condizioni di Romelu Lukaku, arrivano delle novità che riguardano proprio i tempi di recupero dell'attaccante del Napoli belga che si è infortunato nell'ultimo giorno di ritiro a Castel di Sangro

Condizioni Lukaku: le ultime sui tempi di recupero

Come riferisce l’edizione odierna de Il MattinoLukaku si è sottoposto nelle scorse ore ad un nuovo controllo clinico presso la struttura di Bruxelles che lo sta seguendo. 

Il quotidiano riferisce che il recupero procede secondo i piani e che nei prossimi giorni Lukaku sarà a Napoli per svolgere alcune sedute di riabilitazione.

La novità più importante, però, riguarda i tempi di recupero di Lukaku: tornerà a disposizione di Conte“non prima di dicembre”.

