Rientro Lukaku, novità sui tempi di recupero: ecco quando torna

Ultimissime notizie Napoli sulle condizioni di Romelu Lukaku, arrivano delle novità che riguardano proprio i tempi di recupero dell'attaccante del Napoli belga che si è infortunato nell'ultimo giorno di ritiro a Castel di Sangro.
Come riferisce l’edizione odierna de Il Mattino, Lukaku si è sottoposto nelle scorse ore ad un nuovo controllo clinico presso la struttura di Bruxelles che lo sta seguendo.
Il quotidiano riferisce che il recupero procede secondo i piani e che nei prossimi giorni Lukaku sarà a Napoli per svolgere alcune sedute di riabilitazione.
La novità più importante, però, riguarda i tempi di recupero di Lukaku: tornerà a disposizione di Conte“non prima di dicembre”.