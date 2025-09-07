Dumfries avvisa l'Inter: "La Premier League è una competizione fantastica, potrei fare bene..."

Dumfries avvisa l'Italia

Ultimissime Serie A - Nel giorno di vigilia della sfida di qualificazione ai prossimi Mondiali tra Lituania e Olanda, per gli Oranje hanno parlato in conferenza stampa il commissario tecnico Ronald Koeman e Denzel Dumfries, queste le parole del difensore dell’Inter, parlando del match di domani. 

Dumfries avvisa la sua Inter 

“È speciale giocare contro una nuova nazione. Le strutture sono eccellenti, lo stadio è fantastico. Non sono ancora al top della forma all'inizio della stagione, ma quando arriva una partita, devi cambiare marcia ed essere lì. Non importa tanto quanti gol segno, ma che otteniamo i tre punti e ci qualifichiamo per la Coppa del Mondo del prossimo anno.

La Premier League è una competizione fantastica, ma ora gioco in Serie A. Mi trovo a mio agio all'Inter, ma penso che potrei fare bene anche in Premier League. Sarei sicuramente interessato. La Premier League è nota per la sua intensità, mentre la Serie A è uno dei campionati più forti in termini di abilità tattica. Sono approcci diversi al calcio, ma la Champions League offre sempre scontri emozionanti".

