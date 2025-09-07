Lobotka 90' in campo in Lussemburgo-Slovacchia: il centrocampista del Napoli avvia l'azione della vittoria | VIDEO
La Slovacchia del ct italiano Calzona vince 1-0 in Lussemburgo la seconda sfida del proprio girone, il Gruppo A. A segnare al 90' è stato Tomas Rigo, con un'azione iniziata da un lancio di Stanislav Lobotka.
Le formazioni ufficiali di Lussemburgo-Slovacchia
- Lussemburgo (5-4-1): Morris; Jans, Mahmutovic, Olsen, Carlson, Bohnert; Sinani, Cruz, Barreiro, Dardari; Muratovic. All. J. Strasser.
- Slovacchia (4-3-3): Dubravka; Gyomber, Satka, Skriniar, Hancko; Bero, Lobotka, Duda; Duris, Strelec, Sauer. All. F. Calzona.
