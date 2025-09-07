Lobotka 90' in campo in Lussemburgo-Slovacchia: il centrocampista del Napoli avvia l'azione della vittoria | VIDEO

Notizie  
Lobotka 90' in campo in Lussemburgo-Slovacchia: il centrocampista del Napoli avvia l'azione della vittoria | VIDEO

VIDEO ALLEGATI

La Slovacchia del ct italiano Calzona vince 1-0 in Lussemburgo la seconda sfida del proprio girone, il Gruppo A. A segnare al 90' è stato Tomas Rigo, con un'azione iniziata da un lancio di Stanislav Lobotka.

Le formazioni ufficiali di Lussemburgo-Slovacchia

  • Lussemburgo (5-4-1): Morris; Jans, Mahmutovic, Olsen, Carlson, Bohnert; Sinani, Cruz, Barreiro, Dardari; Muratovic. All. J. Strasser.
  • Slovacchia (4-3-3): Dubravka; Gyomber, Satka, Skriniar, Hancko; Bero, Lobotka, Duda; Duris, Strelec, Sauer. All. F. Calzona.
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
