David Ospina Ramirez è un portiere della SSC Napoli e della Nazionale colombiana.

David Ospina, biografia e curiosità

Dov'è nato Ospina?

David Ospina è nato a Medellin in Colombia.

Quanti anni ha Ospina?

David Ospina ha 30 anni, essendo nato il 31 agosto 1988.

Moglie Ospina?

La moglie di David Ospina è la modella Jessica Sterling.

Figli Ospina?

David Ospina ha avuto due figli dalla moglie Jessica Sterling.

Quanto è alto Ospina?

David Ospina è alto 1,83 m e pesa 76 kg.

Contratto Ospina?

David Ospina è in prestito al Napoli dall'Arsenal, alla 30esima presenza stagionale avverrà il riscatto obbligatorio.

Stipendo Ospina, quanto guadagna Ospina?

David Ospina ha uno stipendio da 1,4 milioni di euro a stagione.

David Ospina Transfermarkt?

David Ospina ha un valore Transfermarkt da 5 milioni di euro.

Clausola rescissoria Ospina?

David Ospina non ha nessuna clausola rescissoria.

Numero maglia Ospina?

David Ospina ha scelto il numero di maglia 25 nel Napoli e il numero 1 nella Colombia.

David Ospina, la carriera

Cresce nelle fila dei colombiani dell'Atletico Nacional, dove si mette in mostra per stagioni, alla fine delle quali vicne tre campionati e viene notato dal Nizza. Viene acquistato per circa 2 milioni di euro. Dopo sei stagioni al Nizza vissute da protagonista, il suo cartellino viene rilevato per 4 milioni di euro dall'Arsenal. Nel suo primo anno in Premier colleziona tante presenze condite da ottime prestazioni. nelle stagioni successive la concorrenza diventa agguerrita prima con l'arrivo di peter Cech e poi con quella di Leno. Di fatto nell'ultima stagione ai gunners viene impiegato in Europa League e raramente in campionato. Ma questo non gli ha impedito di far parte della spedizione colombiana per i Mondiali in Russia di quest'anno, con un posto da titolare come successo anche per il Mondiale a Brasile 2014. Arricchisce il suo palmares con due Coppe d'Inghilterra e una Supercoppa nazionale.

Ospina al Napoli

Nell'estate del 2018 arriva a Napoli quasi sul finire della sessione estiva del calciomercato. Fa il suo esordio tra i pali in Serie A in Napoli-Milan suscitando qualche dubbio dopo i due gol incassati nel vittorioso 3-2. successivamente si riscatta con un paio di buone prestazioni con sassuolo e Juventus. Ancelotti lo alterna in campionato con Karnezis mentre in Champions diviene titolare.Il 17 marzo 2019, durante Napoli-Udinese, Ospina perde i sensi dopo una botta alla testa. Il 18 marzo 2019 Ospina torna a casa, bellissimo messaggio della moglie.