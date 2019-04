Transfermarkt: Calcio e Mercato, statistiche, classifiche, info e risultati live

TRANSFERMARKT, COS'E' E COSA CONTIENE

TRANSFERMARKT - Transfermarkt è un sito web tedesco contenente tutte le informazioni calcistiche aggiornate in tempo reale live: classifiche, risultati, comprendendo anche la classifica Serie A, classifica marcatori Serie A, il calendario Serie A, il prossimo turno Serie A e i risultati Serie A con la diretta gol Serie A. Il campo in cui Transfermarkt è il portale e il sito più consultato e aggiornato al mondo riguarda: trasferimenti, carriere dei giocatori e dati delle società. E' presente anche la SSC Napoli su Transfermart con tutti gli aggiornamenti delle trattative di calciomercato Napoli e le schede dei calciatori azzurri. Secondo l'IVW (Information Community for the Assessment of the Circulation of Media), nel 2010 Transfermarkt si trovava fra i 25 siti web tedeschi più visitati, oltre ad essere uno dei più grandi siti sportivi dopo kicker.de.

TRANSFERMARKT, LA NASCITA

Transfermarkt è stato fondato nel maggio 2000 da Matthias Seidel. Nel 2008 la Axel Springer SE ne prese il controllo acquisendo il 51% delle quote del sito Transfermarkt, lasciando a Seidel il restante 49% di Transfermarkt. Nel 2009 è stata resa disponibile la versione inglese e nel 2010 la versione italiana Transfermarkt del portale.

TRANSFERMARKT, LE INFO DEL PORTALE DI CALCIO

Il sito Transfermarkt contiene come già detto classifiche di numerosi campionati di tutto il mondo, risultati delle partite, trasferimenti, carriera dei giocatori, dati delle società, con l'aggiunta delle informazioni sui procuratori sportivi e tutte le statistiche dei calciatori di tutto il mondo. Oltre ad una sezione dedicata alle news di calciomercato. Nonostante le valutazioni dei calciatori siano solo stimate, purché vengano effettuate considerando comunque numerosi parametri, i ricercatori del CEP (Centre for Economic Performance) hanno constatato che molte indiscrezioni ricavate dal sito risultano estremamente accurate.

TRANSFERMARKT, PROBLEMI E LAMENTELE SU FACEBOOK E IL RILANCIO

Il 19 maggio 2014 il sito Transfermarkt ha subito un rilancio per effettuare l'aggiornamento alla cosiddetta "versione 4". Lo stesso update ha generato problemi sia a livello server sia a livello dati, infatti alcune informazioni private risultarono visibili agli altri utenti per un periodo indefinito di tempo. Per 48 ore il sito ebbe funzionalità molto limitate, suscitando numerose lamentele degli utenti esplose su Facebook, soprattutto a causa del nuovo design Transfermarkt ritenuto estremamente confuso. Di conseguenza, transfermarkt si scusò pubblicamente per i problemi ed i disagi causati durante il rilancio del sito.