Pagelle Spezia-Napoli: Osimhen-Kvaratskhelia ingiocabili e pronti per i duetti a Sanremo! Sedici vittorie nelle ultime diciassette: se non è dominio questo, cosa lo è?

Pagelle Spezia Napoli. Termina Il match per la 21a giornata di Serie A con il Napoli che ha affrontato lo Spezia.

di Claudio Russo (@claudioruss)

Pagelle Spezia Napoli, i voti

Meret 6 - Altro che ex della partita, si gode il sole del Mar Ligure: il primo tiro che arriva è un destro di Reca al 66’, e gli cade comodo tra le mani. Sempre concentrato anche al 78’ su Agudelo.

Di Lorenzo 6 - Tempi giusti per andare a svettare di testa, ma colpo di testa sballato. Non può sovrapporsi nel primo tempo, nella ripresa può allungarsi come sa fare ma va al piccolo trotto - orchestra un tiro duettando con Kvaratskhelia.

Rrahmani 7 - Ferma Agudelo con le cattive rischiando l’ammonizione, anticipa un’altra azione al 54’ e poi perfettamente Shomurodov al 67’.

Kim Min-jae 6 - Non sbaglia un passaggio per quasi mezz’ora, e se capita non ci sono rischi. Poco impegnato, comunque.

Mario Rui 6,5 - Col primo cross quasi porta Caldara all’autorete, poi manda Zielinski al tiro con un passaggio tanto semplice quanto impronosticabile: è un cross continuo verso Osimhen. Mella ripresa il fulcro del gioco si trasferisce altrove, ma vince duelli e contrasti chiudendo con 99 palloni toccati. (Dal 74’ Mathias Olivera SV)

Anguissa 6 - Chi lo sposta lì in mezzo? Vince contrasti, fa girare palla ma si muove tanto per far sì che venga aperto lo spazio giusto. Spreca una buona chance al 52’, non servendo Osimhen, ma va bene così.

Lobotka 6,5 - I terzini salgono, lui si sposta quasi in mezzo ai centrali per quella che sembra quasi una salita lavolpiana: la prima accelerazione arriva direttamente al 36’. Poi è ordinaria amministrazione, va a pressare Caldara poco prima dello 0-3.

Zielinski 6 - Ci prova da lontano trovando metri in cui avanzare, gli basterebbero pochi tocchi per rendersi efficace. Non è da bocciare, ma gli spunti ce li hanno gli altri. (Dal 62’ Elmas 6 - Va a dare manforte ad una manovra che si evolve nello stretto, il Napoli segna due gol e quindi non c’è bisogno degli straordinari)

Lozano 5,5 - Il campo è più stretto, mantiene i piedi sulla linea laterale per poi tagliare al centro. Giallo evitabile, viene schierato per strappare sulla fascia e non lo fa mai. (Dal 46’ Politano 6,5 - 13 secondi, il tempo di lanciarsi in profondità: Reca lo marca e causa il rigore. Aiuta a dare un dimensione alternativa alla fase offensiva, e si fa notare anche per un recupero nelle retrovie)

Osimhen 7,5 - Una gita tra i tifosi dello Spezia pre-match, Spalletti fa sentire il suo vocione chiedendo agli altri di cercarlo per vie alte. Anticipato di poco da Dragowski su suggerimento di Kvara, fa ammonire Caldara e peccato che gli tiri la maglia: gli divora cinque metri in tre secondi prima di andare in porta. Fondamentale nel far salire la squadra facendosi 50 metri di corsa, un avvoltoio rapace nel rubare il tempo a Dragowski per il raddoppio. Cinque partite consecutive in gol, è il quarto della storia del Napoli a raggiungere 15 gol (pardon, 16) in 21 partite di Serie A dopo Vinicio, Cavani e Higuain. (Dall’82’ Simeone SV)

Kvaratskhelia 7,5 - Si presenta con un tunnel, poi fa ammonire Ampadu condizionandogli la partita. Controllo elegante al 21’, cambia le scarpette: viene pressato, lo Spezia vorrebbe farlo giocare spalle alla porta ma appena ha un varco lo sfrutta: vale anche per il rigore, visto il regalo di Reca. Si muove in orizzontale, scambia con i compagni, recupera palloni dalla spazzatura e li calcia in porta. O si trasformano in gol, di Osimhen però. Assist semplice semplice. Nella settimana di Sanremo, il duetto più intonato è il loro. (Dal 74’ Ndombele SV)

Spalletti 7 - Si fa sentire subito con i suoi, visto l’inizio sotto pressione. E infatti in dieci minuti la squadra si riprende, il tempo di conquistare la palla ma gli spazi non sono tantissimo e lui si sgola. Serve giocare in velocità e tagliando il campo, da qui il cambio Lozano-Politano. Lo Spezia si suicida con il rigore subito ad inizio ripresa, l’ingresso di Politano sconvolge i piani ma la realtà è che una coppia come quella formata da Kvaratskhelia ed Osimhen ha pochi eguali in Europa quest’anno, ed oggi - come tante altre volte - è stata ingiocabile. Nelle ultime diciassette partite di campionato, il Napoli ne ha vinte sedici: se non è dominio questo, cosa?