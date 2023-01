Zoff: "Napoli-Juventus vale mezzo Scudetto! Su Meret..."

Notizie Napoli calcio. Dino Zoff, doppio ex di Napoli-Juventus, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tuttosport:

Zoff intervista Napoli-Juventus

Cinque anni sotto il Vesuvio per consacrarsi nel grande calcio, undici in bianconero dove ha vinto quasi tutto (è mancata solo la Coppa dei Campioni) e pure allenato. Riesce ancora ad emozionarsi di fronte a questa partita?

«Certamente. Stasera poi è una partita carica di significati: il Napoli è davanti a tutti più che meritatamente, la Juventus è nel pieno di una rimonta straordinaria. Si assegna già una parte di scudetto».

E’ più stupito del primato di un Napoli che gioca anche un bel calcio o di una Juventus che ha saputo rialzare la testa quando in tanti la davano già esclusa nella corsa al tricolore?

«Beh, la Juve sta facendo qualcosa di grandissimo anche perchè c’è riuscita senza grossi calibri come Bonucci, Vlahovic e Chiesa, rientrato solo da poche partite. Per non parlare del fatto che Allegri non ha ancora potuto utilizzare Pogba e meno del previsto Di Maria, i grandi acquisto estivi. Tutto questo è normale che stupisca in positivo. Il Napoli stupisce per la sicurezza che ha nei propri mezzi, sembra essere proprio nell’anno in cui tutto o quasi gli gira bene perchè sono i giocatori e l’allenatore a mettersi in questa condizione».

A proposito di porta, nel Napoli sta facendo molto bene Meret che in estate sembrava potesse essere ceduto. Tra l’altro è friulano come lei ed entrambi siete cresciuti nell’Udinese...

«Infatti lo seguo con affetto e simpatia e sono contento che abbia acquisito la titolarità della porta dopo aver dovuto fare l’anno scorso la riserva di Ospina. In Nazionale con Donnarumma e Meret siamo ben messi e possiamo stare tranquilli ancora per tanti anni visto che sono ancora abbastanza giovani. Ma posso aggiungere ancora una cosa sul giocare più o meno bene?».