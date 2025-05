Zazzaroni lancia l'allarme: "Ho visto il Napoli non sereno e spaventato, deve evitare che..."

Ivan Zazzaroni, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione “Radio Goal” sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Io vedo un Napoli umile e un pochino spaventato, gli azzurri non sono sereni, anche perché vedono l’obiettivo e credono nel sogno, capisco le parole di Conte, ma al Napoli serve la massima concentrazione. Il Napoli deve evitare delle bucce di banana, quello che occorre adesso è l’abbassamento del livello di pressione, buttare via una stagione come questa non sarebbe bello. Il Napoli deve sperare di recuperare il miglior Lobotka, spero che gli azzurri trovino quell’ultimo sforzo per arrivare al risultato. Gol annullato a Lukaku? Non è calcio quando per pochi millimetri si annulla un gol del genere, bisogna trovare un modo per correzioni del genere. Se De Laurentiis vincesse questo scudetto, raggiungerebbe Ferlaino, questa sta a significare il miracolo di Antonio Conte, che ha praticamente eliminato quanto accaduto lo scorso anno".