Viviano sull'Inter: "De Zerbi non firma per allenare questa squadra"

L'ex portiere Emiliano Viviano ha parlato al podcast Cose Scomode soffermandosi su alcuni temi di casa Inter. Le sue riflessioni iniziano da alcune voci di mercato che avrebbero voluto Roberto De Zerbi, attuale allenatore del Marsiglia, contattato dalla dirigenza dell'Inter prima di arrivare a Chivu: "Sento De Zerbi due volte al giorno e non sapevo che avesse l'accordo con Ausilio... So della stima di Ausilio per De Zerbi. Ma so anche che De Zerbi, con questa squadra, non firma. Quando si creano questi cicli, come quello dell'Inter, o continui cercando un allenatore che porti avanti un tipo d'idea, o rivoluzioni. Per rivoluzionare bisogna avere il coraggio di alcune decisioni non facili".