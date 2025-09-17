Conte su Hojlund: "Esperienza negativa allo United, ma ricordiamoci tutti che..." | VIDEO

Ultimissime Manchester City-Napoli: Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dall’Etihad Stadium in vista del debutto di domani in Champions League.

Il tecnico, tra i vari argomenti, si è pronunciato su domanda anche su Rasmus Hojlund:

“Al di là che vengano dalla Premier, l’importante è che arrivino giocatori che possano dare una mano. Hojlund è arrivato con grande entusiasmo e voglia, non ha avuto un’esperienza fortunata con lo United in questione anni. Ma ha 22 anni, quindi ha tutta una carriera davanti, e ha dimostrato di avere potenzialità e basi sulle quali io dovrà essere bravo a lavorare così come Lucca e Ambrosino che è il nostro terzo attaccante”.