Conte su Hojlund: "Esperienza negativa allo United, ma ricordiamoci tutti che..." | VIDEO

Le Interviste  
Conte su Hojlund: Esperienza negativa allo United, ma ricordiamoci tutti che... | VIDEO

Manchester City-Napoli, il commento di Conte su Hojlund

Ultimissime Manchester City-Napoli: Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dall’Etihad Stadium in vista del debutto di domani in Champions League

Man City-Napoli, Conte parla di Hojlund

Il tecnico, tra i vari argomenti, si è pronunciato su domanda anche su Rasmus Hojlund:

“Al di là che vengano dalla Premier, l’importante è che arrivino giocatori che possano dare una mano. Hojlund è arrivato con grande entusiasmo e voglia, non ha avuto un’esperienza fortunata con lo United in questione anni. Ma ha 22 anni, quindi ha tutta una carriera davanti, e ha dimostrato di avere potenzialità e basi sulle quali io dovrà essere bravo a lavorare così come Lucca e Ambrosino che è il nostro terzo attaccante”.

