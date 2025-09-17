Youth League, domani Man City u19-Napoli Primavera! Wilkinson: "Sorteggio emozionante, pensiamo partita dopo partita"

Domani inizia la Champions League ma anche la UEFA Youth League, la competizione europea per le squadre Under-19 a cui partecipa anche la Primavera del Napoli. Domani il Napoli Primavera affronta il Manchester City in trasferta e oggi ai canali ufficiali del club inglese ha parlato l'allenatore delle giovanili Ben Wilkinson

"Penso che abbiamo un ottimo sorteggio. Penso che ogni partita sarà davvero, davvero difficile. Per me, ogni partita è come nel vecchio formato delle partite a eliminazione diretta: contano tutte, ed è lì che scopriamo di più sui nostri giocatori. È un sorteggio davvero emozionante, ma dal punto di vista di un allenatore non possiamo guardare oltre la partita successiva e preparare i ragazzi per quella.

"Direi che il livello delle partite è il migliore che si possa trovare nel calcio giovanile europeo e, grazie al nuovo formato della competizione, ci si trova di fronte a questo aspetto fin dall'inizio, il che è davvero entusiasmante.

La Youth League? Penso che ti vengano poste domande tattiche diverse da quelle che vedi in Inghilterra. Le squadre sono davvero ben allenate.

L'anno scorso abbiamo giocato contro una o due squadre che si vedevano impegnate molto in allenamento e i giocatori lo facevano alla perfezione.

Quindi ti mette alla prova, ti mette alla prova. Devi pensare fuori dagli schemi e credo che ti imponga anche di saperti adattare nel gioco a ciò che vedi accadere, in termini di ciò che gli avversari stanno cercando di ottenere e di come puoi contrastarlo."