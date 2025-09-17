Jacomuzzi a CN24: "McTominay sopra la media, il Manchester City può soffrire il Napoli in una cosa"

Carlo Jacomuzzi è intervenuto a CalcioNapoli24 Live su CN24 TV:

“Il Napoli è una squadra abituata a giocare in Italia, sta prendendo giocatori di Premier e sta diventando una squadra importante con un allenatore che è abituato a gestire sia squadre italiane che di Premier. Con il Manchester City ci sono giocatori importanti da entrambe le parti che faranno la differenza con le loro giocate. In difesa il Manchester City può avere difficoltà negli spazi larghi, sulla velocità possono avere dei problemi. McTominay per me sarà determinante, ha una qualità che supera la media nella mentalità e nella qualità".