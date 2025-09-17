Guardiola, l'ex allenatore: "Non ci aspettavamo diventasse così forte come tecnico. Scudetto? Il Napoli..."

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Leonardo Menichini, ex vice allenatore di Mazzone al Brescia quando giocava Guardiola:

“Guardiola si vedeva che aveva le qualità per fare l’allenatore perchè trasmetteva la sua leadership, che aveva già da giocatore. Io e Mazzone abbiamo trascorso tante serata a parlare in albergo con lui, si prevedeva per lui un futuro importante da allenatore, ma non avevamo previsto che poi diventasse così bravo! Guardiola è una persona perbene, è umile ed è sempre bello quando persone del genere riescono ad emergere.

Conte e Guardiola sono due allenatori fortissimi. Conte ha saputo cambiare modulo e pensieri del Napoli, ha vinto subito ed è sicuramente ai vertici del calcio mondiale. Conte è un caratteriale, è uno che trasmette carica, carattere e soluzioni tecniche alla squadra. Guardiola invece è diverso, è più portato a giocare un calcio totale senza riferimenti all’avversario e tutti devono saper fare tutto in tutte le zone del campo. Chiaramente questo lavoro è favorito dal Manchester City che spende tanto sul mercato. Anche il Napoli però ha fatto una squadra da grande prestigio.

Il Napoli è una delle favoritissime per lo scudetto, poi è chiaro che la concorrenza è tanta, ma il Napoli lo vedo bene. La Juventus la vedo bene, l’Inter anche perchè ha un organico importante, il Milan ha cambiato molto e Allegri forse ha bisogno di un pò di tempo, ma anche Allegri è un grande allenatore. Gasperini? Roma non è Bergamo, ma parliamo di un allenatore di spessore che ha fatto all’Atalanta cose straordinarie. Le sue squadre hanno sempre divertito e segnato molto.

Quando Baggio segnò il terzo gol fu una gioia immensa, ci fu quella famosa corsa, il derby era molto sentito, Mazzone fu anche insultato dai tifosi dell’Atalanta e quella reazione ha reso immortale. Mentre correva non diceva cose irripetibili, ma qualche imprecazione contro i tifosi dell’Atalanta si!”.