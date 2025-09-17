Maradona Jr: "Cosa penso delle dichiarazioni di Guardiola. Mi aspetto Milinkovic ed Olivera con il City"

Diego Armando Maradona Jr, allenatore ed ex centrocampista, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato:

"Prestazione del Napoli a Firenze? Gli azzurri sono stati molto convincenti, tranne negli ultimi 15 minuti. Il Napoli ha tanta consapevolezza, ma non bisogna abbassare la concentrazione giocando ogni 3 giorni contro squadre forti. In Champions non ci sono partite facili, ci sono tanti tifosi che credono nella vittoria contro il City ma non è semplice, anzi. Giocheremo contro una big, non contro il Qarabag, che comunque ha dimostrato di essere insidioso. Il City è una squadra fortissima, ci sono tanti giocatori eccezionali. Haaland non è l'unico, ma con lui serve grande attenzione, Conte saprà come preparare al meglio la partita. Se Haaland fa 60 gol in stagione e nessuno contro il Napoli siamo contenti. Hojlund? E' un giocatore forte, il Napoli ha investito tanto su di lui, pensiamo alla sua crescita senza fare paragoni con Haaland.

Duello tra Buongiorno e Haaland, magari anche in Nazionale? Lo speriamo, per lui e per l'Italia. Dubbi di formazione? Mi aspetto la conferma di Milinkovic-Savic, la sua stazza potrebbe essere utile contro il City in Inghilterra. Spinazzola merita la riconferma, ma mi aspetto Olivera perchè servirà qualcosa in più in fase difensiva. Non mi sorprenderebbe la presenza di Lucca al posto di Hojlund. Dichiarazioni di Guardiola? Credo sia sincero, non ha bisogno di essere diplomatico. Conte ha vinto ovunque e Guardiola lo sa bene, quindi credo sia stato onesto. Guardiola è il numero uno, se ha una considerazione così alta di Conte gli credo".