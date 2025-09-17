Fabbroni: “Vorrei non vedere il Napoli in questo festival del gol scellerato. Spinazzola titolare mi stuzzica”

Fabbroni: “Vorrei non vedere il Napoli in questo festival del gol scellerato. Spinazzola titolare mi stuzzica”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Napoli4Ever - L’estate dei campioni è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: “Dopo il Borussia Dortmund fatico a considerare ancora la Juventus come anti-Napoli. La difesa è farraginosa, con Kelly che al di là dei gol non mi convince. Vlahovic e Yldiz si staccano rispetto agli altri, ma il resto viaggia nella mediocrità. A partire dal portiere Di Gregorio che attraversa un brutto momento e non basta Bremer. Se Meret ha recuperato preferisco lui titolare. Deve essere al 100%. Olivera o Spinazzola? Questo dipende dall’atteggiamento del Napoli. Io mi giocherei la carta Spinazzola per non avere un atteggiamento supino. Il City va in difficoltà se preso in verticale. Spero che il Napoli non faccia parte di questo festival del gol. Alla fine un 4-4 a chi serve? Va bene anche concedere meno allo spettacolo ma portare a casa delle prestazioni confortanti”.

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    7

    3
    2
    1
    0

  • logo UdineseUdineseCL

    7

    3
    2
    1
    0

  • logo MilanMilanEL

    6

    3
    2
    0
    1

  • logo RomaRomaECL

    6

    3
    2
    0
    1

  • logo AtalantaAtalanta

    5

    3
    1
    2
    0

  • logo CagliariCagliari

    4

    3
    1
    1
    1

  • logo ComoComo

    4

    3
    1
    1
    1
  • 10º

    logo TorinoTorino

    4

    3
    1
    1
    1
  • 11º

    logo InterInter

    3

    3
    1
    0
    2
  • 12º

    logo LazioLazio

    3

    3
    1
    0
    2
  • 13º

    logo BolognaBologna

    3

    3
    1
    0
    2
  • 14º

    logo SassuoloSassuolo

    3

    3
    1
    0
    2
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    2

    3
    0
    2
    1
  • 16º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    3
    0
    2
    1
  • 17º

    logo VeronaVerona

    2

    3
    0
    2
    1
  • 18º

    logo PisaPisaR

    1

    3
    0
    1
    2
  • 19º

    logo ParmaParmaR

    1

    3
    0
    1
    2
  • 20º

    logo LecceLecceR

    1

    3
    0
    1
    2
