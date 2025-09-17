PSG, i convocati di Luis Enrique con l'Atalanta: recupera Kvaratskhelia

KvaratskheliaKvaratskhelia

Il Paris Saint-Germain ha diramato la lista dei convocati per il debutto stagionale in Champions League contro l’Atalanta. Luis Enrique potrà contare su Khvicha Kvaratskhelia, che nonostante le condizioni fisiche non ottimali è stato inserito nel gruppo. Non figura invece Ousmane Dembelé, rimasto fuori dall’elenco.

I convocati del PSG

Portieri: Chevalier, Safonov, Marin

Difensori: Hakimi, Marquinhos, Zabarnyi, Lucas Hernandez, Nuno Mendes, Pacho

Centrocampisti: Fabian Ruiz, Vitinha, Mayulu, Zaire-Emery, Joao Neves

Attaccanti: Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos, Lee Kang-In, Barcola, Mbaye

