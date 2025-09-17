Donnarumma su McTominay: "E' il più pericoloso del Napoli, poi Hojlund..."

Le Interviste  
DonnarummaDonnarumma

GianluigiÂ Donnarumma, nuovo portiere delÂ Manchester City, haÂ parlato in conferenza stampa:

Il piÃ¹ pericoloso del Napoli? Che consigli daresti al Napoli in Champions?

"Uno dei piÃ¹ pericolosi Ã¨ sicuramente McTominay e poi c'Ã¨ Hojlund che conosco molto bene ed Ã¨ molto pericoloso! Fanno molto bene sugli esterni, hanno verticalizzazioni importanti e difendono bene. SarÃ  difficile, dovremo stare attenti per tutta la partita: hanno gamba, intuizione: questo lo dirÃ² nello spogliatoio ma sicuramente lo dirÃ  anche il mister nel preparare la gara. Sono contento di affrontarli e ho tanti amici... Il Napoli Ã¨ pronto per la Champions sÃ¬, l'ha dimostrato con acquisti importanti per fare bene in tutte le competizioni. E sono contento per loro, per la cittÃ  che merita di vivere una Champions importante. E sono sicuro che lo faranno".

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    7

    3
    2
    1
    0

  • logo UdineseUdineseCL

    7

    3
    2
    1
    0

  • logo MilanMilanEL

    6

    3
    2
    0
    1

  • logo RomaRomaECL

    6

    3
    2
    0
    1

  • logo AtalantaAtalanta

    5

    3
    1
    2
    0

  • logo CagliariCagliari

    4

    3
    1
    1
    1

  • logo ComoComo

    4

    3
    1
    1
    1
  • 10º

    logo TorinoTorino

    4

    3
    1
    1
    1
  • 11º

    logo InterInter

    3

    3
    1
    0
    2
  • 12º

    logo LazioLazio

    3

    3
    1
    0
    2
  • 13º

    logo BolognaBologna

    3

    3
    1
    0
    2
  • 14º

    logo SassuoloSassuolo

    3

    3
    1
    0
    2
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    2

    3
    0
    2
    1
  • 16º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    3
    0
    2
    1
  • 17º

    logo VeronaVerona

    2

    3
    0
    2
    1
  • 18º

    logo PisaPisaR

    1

    3
    0
    1
    2
  • 19º

    logo ParmaParmaR

    1

    3
    0
    1
    2
  • 20º

    logo LecceLecceR

    1

    3
    0
    1
    2
Back To Top