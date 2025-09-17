Donnarumma su McTominay: "E' il più pericoloso del Napoli, poi Hojlund..."

GianluigiÂ Donnarumma, nuovo portiere delÂ Manchester City, haÂ parlato in conferenza stampa:

Il piÃ¹ pericoloso del Napoli? Che consigli daresti al Napoli in Champions?

"Uno dei piÃ¹ pericolosi Ã¨ sicuramente McTominay e poi c'Ã¨ Hojlund che conosco molto bene ed Ã¨ molto pericoloso! Fanno molto bene sugli esterni, hanno verticalizzazioni importanti e difendono bene. SarÃ difficile, dovremo stare attenti per tutta la partita: hanno gamba, intuizione: questo lo dirÃ² nello spogliatoio ma sicuramente lo dirÃ anche il mister nel preparare la gara. Sono contento di affrontarli e ho tanti amici... Il Napoli Ã¨ pronto per la Champions sÃ¬, l'ha dimostrato con acquisti importanti per fare bene in tutte le competizioni. E sono contento per loro, per la cittÃ che merita di vivere una Champions importante. E sono sicuro che lo faranno".