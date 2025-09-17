Guardiola sulla Champions: "Non siamo noi i favoriti, questa volta..."

Le Interviste  
GuardiolaGuardiola

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa del Napoli:

"City favorito per la Champions? Non pare sia così stavolta, noi vogliamo solo divertirci e goderci questo viaggio e percorso. Ci sono molte difficoltà, adesso ci concentriamo solo sulla partita di domani e su iniziare bene questa competizione. Ci sono più partite che nelle stagioni precedenti ma se inizi male con un risultato negativo diventa più difficile. L'anno scorso non andò bene con l'Inter, speriamo che adesso vada meglio".

