Sportitalia, Parlato a CN24: "Acerbi continua a farsi autogol con queste nuove parole. Non ho gradito l'atteggiamento di Spalletti e Figc"

Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia, è intervenuto alla trasmissione "CalcioNapoli24 Live" in onda su CalcioNapoli24 Tv sul canale 79 del digitale terrestre:

"Kvaratskhelia? Pensavamo fosse tutto ok dopo i festeggiamenti con la Georgia. Oltre allo staff medico, credo che l'ultima parola spetti al ragazzo che dovrà dire se è pronto per giocare oppure no. L'alternativa naturale di Kvara è Lindstrom, ma può esserci anche Raspadori. Credo sia questo il ballottaggio più importante qualora ci fosse il forfait del georgiano. Per il resto non ci sono particolari dubbi di formazione.

Juan Jesus? Ho seguito tutta la vicenda, l'ho incrociato subito dopo il fatto. Sembrava tutto archiviato, probabilmente non si sentiva di sollevare il caso contro una sua ex squadra. Il carrozzone mediatico l'ha scatenato Acerbi, mi è sembrato il minimo la reazione del brasiliano. La sentenza è ineccepibile, ma questo fa capire che uno dei due cacliatori ha detto il falso. Acerbi continua farsi autogol all'incrocio dei pali con queste nuove dichiarazioni. Bastava chiedesse scusa, qui nessuno gli ha dato del razzista. Non mi è piaciuto l'atteggiamento della Federcalcio e Spalletti perché poteva richiamare Juan Jesus visto che ha detto che aveva il cellulare spento. Non so se poi questa ulteriore chiamata ci sia stata. Il Ct non ha preso posizione".