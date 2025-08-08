Delirio a Castel di Sangro per il Napoli: tutte le emozioni della presentazione in piazza | FOTOGALLERY CN24

Ritiro Castel di Sangro Napoli 2025 / CASTEL DI SANGRO (AQ) - Presentazione a Piazza del Plebiscito per i tutti i giocatori del Napoli e lo staff tecnico guidato da Antonio Conte davanti ai tifosi presenti in piazza.

Migliaia di persone hanno affollato Piazza Plebiscito, sul palco i giocatori tutti i calciatori del Napoli per la presentazione in piazza: prima lo staff medico, poi quello tecnico con Antonio Conte e Lele Oriali che hanno parlato ai tifosi così come Giovanni Di Lorenzo. Il capitano è salito per ultimo sul palco con la coppa dello Scudetto 2024-2025. Assente Giacomo Raspadori, l'attaccante azzurro è al passo d'addio direzione Atletico Madrid. Spettacolo pirotecnico al termine della presentazione.

In allegato la fotogallery di Ciro De Luca per CalcioNapoli24.

Convocati Castel di Sangro 2025 SSC Napoli

Di seguito la lista dei convocati presenti agli ordini di Antonio Conte per il ritiro a Castel di Sangro 2025: