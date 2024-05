Sandro Sabatini, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Pressing su Italia 1 soffermandosi anche sulla situazione legata ad Antonio Conte:

“La situazione di Conte è surreale! Dopo aver rifiutato il Napoli a gennaio, di fatto De Laurentiis non l’ha realmente ricercato, il Milan non l’ha mai contattato. Quindi al momento Conte, che è un allenatore top, paga anche il fatto di come si sia lasciato tutte le volte con le sue squadre. Per il suo valore tecnico e tattico è ingiusto”.