Roma, De Rossi a Dazn: "Il Napoli ha tirato fuori l'orgoglio dei campioni, non siamo stati convincenti! Su Osimhen..."

Notizie Napoli calcio. Daniele De Rossi, allenatore della Roma, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post partita di Napoli-Roma 2-2:

“Questo punto vale 1 in classifica e non vale troppo per il morale, perché non abbiamo fatto una prestazione convincente. Con il Bologna non avevamo fatto male, mentre oggi siamo partiti sottotono contro una squadra che è tanto forte. Dovevamo fare una prestazione super ma non ci siamo riusciti anche per la condizione, mentre loro venivano da un momento difficoltoso ed hanno tirato fuori l’orgoglio dei campioni o ex campioni d’Italia ed hanno calciatori difficili da affrontare”.

Azmoun e Abraham? Gli episodi fanno la differenza e loro sono stati protagonisti di questi episodi. Ci hanno aiutato anche se possono fare meglio, non è stata facile la partita. Quando giochi contro squadra così forti il primo pensiero deve essere di togliergli la palla e non farli arrivare verso la nostra area perché poi c’era la sensazione che potessero colpire visto il talento che hanno. L’abbiamo tenuta al 50% e non bene perché potevamo farci qualcosa di meglio”.

Stiamo facendo le cose per bene per le prestazioni ed i risultati, abbiamo una marcia positiva da quando sono arrivato e sono soddisfatto. Abbiamo coperto non benissimo la palla e concesso troppa profondità ad un giocatore come Osimhen che però certe volte se la prende da solo perché è troppo più veloce e potente degli altri. I ragazzi hanno ancora voglia di tirare fuori qualcosa fino al termine della stagione, ora ci aspetta un altro trittico complicato. E’ dura ma ce lo diciamo e lo sappiamo, dobbiamo trovare le forze per trovare i punti per arrivare in Champions o vincere l’Europa League”.