Trattativa Conte, Kiss Kiss Napoli: risolte divergenze sulle clausole per risolvere i contratti, dipende da De Laurentiis

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Se c’erano perplessità da ambo i lati, Napoli e Conte, c’è da dire alcune cose: e se le cose non andassero bene con un triennale da 7 milioni all’anno? Si ragiona su una clausola per risolvere anticipatamente il contratto: il Napoli avrebbe la possibilità, in caso di mancata Champions, di proseguire o meno il rapporto. Di norma i contratti sono biennali più opzione per il Napoli, ed una penale se l’allenatore non volesse continuare. Le divergenze su questa cosa sono state risolte, dipende da De Laurentiis”