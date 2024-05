Gazzetta - Rinnovo Kvaratskhelia: quanto ha chiesto l'agente e cosa ha offerto ADL, cifre e dettagli

Kvaratskhelia sarebbe disposto a restare a Napoli ma vuole un progetto chiaro e vincente scrive stamattina la Gazzetta dello Sport. Il quotidiano fa il punto della situazione per quanto riguarda le trattative in corso per il rinnovo di contratto del georgiano il quale, ad oggi, è uno dei calciatori meno pagati dell'intera rosa.

Rinnovo contratto di Kvaratskhelia, le ultime

Calciomercato Napoli - Secondo quanto si legge stamattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport c'è distanza tra domanda ed offerta sul rinnovo contrattuale di Kvaratskhelia. Jugeli, agente di Kvara, ha chiesto 5 milioni netti più bonus per firmare il nuovo accordo con il Napoli. De Laurentiis ha risposto con una proposta da 4 milioni con l'inserimento di una clausola rescissoria alla Victor Osimhen. Si tratta dunque, come logico che sia. Non c'è però chiusura a prescindere. Le parti continuano a dialogare fermo restando che Kvara ha un contratto ancora lungo con scadenza 2027.